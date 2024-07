Galilei avanti tutta Intesa sull’handling 130 addetti passano al contratto multiservizi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Appalti Handling aeroporti Firenze e Pisa, i quasi 130dala quello del trasporto aereo. Dopo oltre un anno di trattative si è conclusa la vertenza dei lavoratoriall’attività di pulizia degli aeromobili, carico e scarico bagagli dagli aeromobili in arrivo e in partenza dagli aeroporti toscani di Firenze e Pisa. È stato trovato dunque l’accordo con Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil Trasporti sullo scalo pisano per i circa 100, tutti assunti dalla cooperativa Cft. "Una svolta positiva – commenta il segretario generale Filt Cgil Pisa, Fulvio Cacace – che riconosce anni di rivendicazioni dei lavoratori".