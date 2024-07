F1 Frederic Vasseur | Spa ci dirà se abbiamo lavorato nella giusta direzione Vogliamo essere protagonisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Siamo ormai pronti per alzare il sipario sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario di Spa-Francorchamps andrà in scena l’ultima tappa prima delle vacanze estive, per cui siamo ai nastri di partenza di un weekend decisamente particolare. In casa Ferrari, oggettivamente, le aspettative sono basse. Sia per il livello raggiunto da McLaren, Red Bull e Mercedes, sia perchè, almeno sulla carta, la vettura con il Cavallino Rampante rischia di soffrire parecchio sui tratti velocissimi della pista delle Ardenne. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono reduci da diverse gare più in difesa che all’attacco con la speranza di avere capito gli errori in fase di aggiornamento della vettura per ritrovare la