È finita ve lo vogliamo dire Addio a un’altra bellissima coppia vip italiana | Perché l’addio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Matilde Gioli, famosa per il suo ruolo nella serie televisiva “Doc – Nelle tue mani”, è tornata single. La separazione dal maestro di equitazione Alessandro Marcucci è avvenuta qualche mese fa, segnando la seconda rottura per lanegli ultimi tre anni. Nel 2023, avevano già affrontato una crisi significativa che li aveva temporaneamente allontanati. La notizia della fine della loro relazione è stata confermata dal settimanale Diva e Donna. In un post sui social media, Matilde ha scritto: “Le cose sono come sono. Soffriamole avevamo immaginate diversamente”, ricevendo numerosi like, tra cui quello di Chiara Ferragni, anch’essa recentemente separata da Fedez. Lanon si mostra più insieme da tempo sui social media, dove un tempo erano molto attivi, condividendo spesso foto romantiche immerse nella natura, una passione comune.