Denti e gengive cinque consigli per proteggere il sorriso d’estate

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Andiamo in vacanza. Ma ricordiamo che la bocca, leed ilvanno sempre e comunque protetti. Anche durante il periodo estivo. Magari lo stress cala, ma per ile buone abitudini debbono mantenersi, giorno dopo giorno. Lo ricordano gli esperti della SIDO, la Società Italiana Di Ortodonzia. “Anche le persone generalmente più attente e scrupolose nel mantenere una salute orale ottimale, recandosi alle periodiche visite odontoiatriche e ortodontiche, e seguendo i trattamenti indicati, durante le vacanze estive tendono a trascurare la cura e la pulizia della loro bocca – spiegano. Perdere la routine della cura dentale durante l’estate può portare a problemi comuni come la comparsa di placca batterica e l’accumulo di tartaro, che possono danneggiare le, ma anche a conseguenze più gravi per la salute del nostro”.