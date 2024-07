Deadpool & Wolverine | la recensione tra violenza azione e molto sangue

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 24 luglio 2024) C’era molta attesa per questo, diretto da Shawn Levy, soprattutto per vedere il debutto del duo nel Marvel Cinematic Universe. In molti avevano paura che laed ilche avevano caratterizzatonei primi 2 film sarebbero stati edulcorati, togliendo quel tocco in più che il Mercenario Chiacchierone ha sempre avuto. Invece, con il suo sfavillante ingresso nell’MCU, grazie a questo, la Disney ha dimostrato quanto possa adattarsi al personaggio ed alle richieste del pubblico. Il film è ovviamente, come si poteva sospettare, pieno di riferimenti all’universo Fox, ed ai mutanti, ma ci sono anche diversi riferimenti all’universo Marvel che conosciamo. L’alchimia traè perfetta, a tal punto che Logan sembra spiccarepiù di Wade Wilson in diverse scene.