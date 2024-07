Comodi e belli sono gli accessori boho-chic da prendere ai saldi che movimenteranno le vacanze al mare

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 24 luglio 2024) C’è chi li chiama “da gladiatore” e chi “spartani” ma il loro nome più utilizzato è senza dubbio sandali alla schiava. Ovvero quei sandali bassi dotati di cinturini e lacci alla caviglia che ricordano i modelli indossati nell’Antica Roma. Solamente riproposti in una versione più femminile, lussuosa e di tendenza. Tutte ottime ragioni per puntare su di loro aied accaparrarsi la variante più in linea con il proprio stile. Il fascinodei sandali alla schiava così come il loro lato comodo, pratico e passepartout li rende perfetti come scarpe quotidiane da indossare durante leestive, soprattutto se ci si trova alma non solo. Niente di meglio da avere ai piedi quando si tratta di andare in giro per musei o a esplorare una nuova località.