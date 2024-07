Cina-Italia | studiosi fondamentale intensificare dialogo cooperazione pratica tra Paesi 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pechino, 24 lug – (Xinhua) – Quest’anno si celebra il 20mo anniversario del partenariato strategico globale tra, un momento cruciale per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Sia per lache per l’, e’ essenzialeile laper promuovere la crescita economica e affrontare le sfide globali. Lo hanno dichiarato ieri glicinesi eni durante un seminario bilaterale tenutosi a Pechino. L’evento, organizzato dall’Istituto di studi europei (IES) dell’Accademia cinese delle scienze sociali (CASS), ha rappresentato l’occasione per presentare il rapporto annuale sullo sviluppo dell’per il 2023-2024. Da lungo tempo, laeconomica e commerciale rappresenta la pietra angolare delle relazioni traed Europa.