Case popolari da incubo | Lavori fatti male e degrado mentre i canoni aumentano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ascensori che non vanno, tetti colabrodo, infissi inesistenti, muffa, blatte, garage allagati, tensioni sociali e condominiali continue, mancanza di cassonetti, cantieri che iniziano e non si sa quando finiscono, ed aumento del canone di locazione. Si sono dati appuntamento davanti all’Apes, i rappresentanti dei comitati dei residenti nelle. Con loro Unione inquilini e la lista civica Una città in Comune. Al villaggio Cento Fiori la situazione rischia di sfuggire di mano dal punto di vista sociale. "Ci sono moltissime famiglie straniere. La convivenza non è facile. Ci vuole un grosso sforzo per tutti – dice Maria Ceccanti che vive lì dal 1979". La stessa aggiunge: "È necessario l’intervento del mediatore culturale che attendiamo ormai da mesi". "L’intervento del mediatore non è un optional – dice Francesco Auletta – è un obbligo di legge".