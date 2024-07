Calciomercato Sampdoria la proposta dell’Inter per Leoni e la risposta blucerchiata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Giovanniè considerato un grande prospetto in grado di imporsi ad alti livelli anche nel campionato di Serie A. Il difensore è stato riscattato dal Padova per 1,5 milioni di euro ed è partita una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Si tratta di un difensore centrale classe 2006, forse fisicamente e già pronto per una stagione da alto livello. Il giovane talento è finito nel mirino delle big ed sotto osservazione soprattutto dall’Inter. L’offertaSecondo le ultime notizie l’Inter avrebbe messo sul piatto 3 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Giovanni. Laha rispedito al mittente l’offerta: la richiesta è almeno del doppio, 6 milioni di euro.