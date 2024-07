Calciomercato Jakub Kiwior a un passo dall’Inter

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il difensore polacco, attualmente sotto contratto con l’Arsenal, è al centro di intense trattative di mercato. L’Inter è a undal prenderlo ma anche il Milan è interessato al suo acquisto. L’Arsenal deve ancora dare l’ok definitivo.rappresenta un profilo difensivo di alto livello, con capacità che attirano l’attenzione delle squadre di Serie A. Il mercato calcistico italiano si infiamma con l’interesse di diverse squadre di Serie A per, giovane e talentuoso difensore polacco attualmente sotto contratto con l’Arsenal. La trattativa coinvolge principalmente l’Inter, che sembra essere la più determinata a concludere l’affare, ma anche il Milan ha mostrato interesse per il giocatore. Foto X @FCInterplIl Profilo diè un difensore centrale nato il 15 febbraio 2002 in Polonia.