Bisi e Verbena strepitose Oro e argento ai Nazionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pesaro capitale del nuoto artistico. Al Foro Italico di Roma, Sport Village Banca di Pesaro hanno portato a casa risultati strepitosi. Le atlete Valentinae Jasminehanno infatti dominato nell’esercizio di Solo, conquistando rispettivamente oro enella competizione individuale dei campionati italiani assoluti di nuoto artistico. Titolo sfiorato nel duo, per un dettaglio dovuto forse alla tensione, dove con una nuotata ed un’esecuzione davvero spettacolari hanno conquistato l’. "Valentina e Jasmine hanno segnato il miglior risultato nella storia sportiva del club, incantando non solo il pubblico presente a Roma, ma anche tutti gli spettatori italiani e non solo sintonizzati su Rai Sport che ha ripreso le loro performance".