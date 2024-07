Barriere spartitraffico su via del Foro Italico aprono i cantieri | come cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – Partiranno alle 22 del 24 luglio p.v. i lavori di installazione dellein via del, nota anchevia Olimpica. L’intervento interesserà il tratto compreso tra lo svincolo con via Salaria e l’inizio del viadotto sul Fiume Tevere, per una lunghezza di 1,6 km. Finanziata con oltre 3,8 milioni del Giubileo, l’opera fa parte del pacchetto di lavori stradali che Roma Capitale ha affidato ad Anas, l’esecuzione avrà la durata complessiva di circa cinque mesi. Le lavorazioni sono distinte in due fasi.laNella prima verrà effettuato l’allestimento del cantiere che durerà dal 24 al 30 luglio e verrà svolto di notte dalle 22 alle 6.