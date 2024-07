Bambino disabile violentato condanna a sei anni L’ira del padre | È una vergogna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Firenze, 24 luglio 2024 – È entrato nella pizzeria, in provincia di Firenze, poco prima dell’orario di chiusura. Si è seduto e ha ordinato una margherita. Il proprietario, nonché pizzaiolo, ha chiuso un occhio solo perché era un cliente che aveva già servito in passato e perché era il 28 gennaio (del 2024) e per strada faceva molto freddo. Prende l’ordinazione e si mette a impastare. Una manciata di minuti, che l’uomo non si schioderà mai più dalla mente. Perché quell’avventore di trent’di origini marocchine, obnubilato da pensieri perversi e piani malvagi, si è alzato, ha cominciato a girare nel locale fino ad aprire la porta di una stanza adibita a piccolo dormitorio, e abusare sessualmente del figliodi 10. Una storia difficile da raccontare, e ancora più difficile da leggere.