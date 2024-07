Auto al Balilla | Multe fatte senza divieti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Il Campo? E’ un parcheggio": ecco le conclusioni provocatorie a cui giunge il Comitato Vivere il Centro Storico dopo aver verificato il Codice della Strada e si chiede sulla base di quale legge verranno multati glimobilisti che nei giorni scorsi hanno parcheggiato proprio sotto le Mura. "Il campo- si legge in una nota - è al di fuori della sede stradale, per questo motivo non è soggetto alle previsioni del Codice della Strada e quindi non vi sono applicabili le sanzioni. L’accesso dellealla zona, inoltre, non sembrerebbe proibito in quanto c’è una "tagliatura" del marciapiede che consente l’accesso e non c’è alcun cartello di divieto". "Siamo veramente curiosi di sapere su che base sono stati sanzionati i veicoli che vi hanno parcheggiato l’altra sera - prosegue la nota - nonostante la completa asdi segnaletica.