Aumenta il caldo nel weekend il picco atteso la prossima settimana

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AGI - Torna ilintenso sull'Italia. Dopo qualche giorno di temporali in alcune zone del Paese, l'estate riprende vigore. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la situazione sinottica sull'Europa vede un campo di alta pressione espandersi dall'Atlantico verso i settori occidentali del continente, con una saccatura che si allunga invece dalla Scandinavia verso l'Europa orientale. Correnti dai quadranti settentrionali, leggermente più fresche in quota, attraversano l'Italia portando condizioni Meteo localmente instabili. Ci attendiamo infatti ancora nei prossimi giorni la formazione di acquazzoni e temporali pomeridiani soprattutto su Alpi e Appennino. Deciso miglioramento in vista delquando le temperature sono destinate adre ulteriormente grazie alla rimonta di un robusto anticiclone sul Mediterraneo.