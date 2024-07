Aggredisce la Compagna con Calci e Pugni e la Minaccia di Morte

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Teramo - I carabinieri di Nereto hanno arrestato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della sua convivente, dopo un violento episodio di aggressione domestica. L’uomo, che è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di parenti, come disposto dal PM della Procura della Repubblica di Teramo, avrebbeto dilaprima di aggredirla fisicamente condurante un acceso litigio. In seguito all'aggressione, la donna ha immediatamente contattato i carabinieri tramite il numero d’emergenza 112. I militari, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a bloccare l'uomo che era in possesso di un coltello a serramanico, successivamente sequestrato. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Sant’Omero, dove le sono state diagnosticate ferite con una prognosi di 20 giorni.