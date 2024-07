Vis affondo e cross di Todde a Stellone | Grande allenatore e ringraziamo Bosco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Sandroè arrivato a Pesaro nella stagione 1976-77. E’stato una bandiera della Vis con cui ha giocato due anni consecutivi, vincendo il campionato con la squadra allora allenata da Landi che conquistò la C2 davanti a 5000 spettatori nell’ultima partita contro il Carpi, con il pallone che fu lanciato da un aereo in cielo verso il centro del campo. Ha giocato come ala destra ed aveva anche un paio di soprannomi affibbiatigli dal compianto collega Massimo Mainardi: "Tamburino sardo" (a dire del suo tambureggiante imperversare sulla fascia destra) e "Furia", (a richiamare il celebre telefilm dell’epoca che aveva come protagonista un cavallo imprendibile la cui criniera assomigliava ai capelli del giocatore). Sandro, sono passati tanti anni, ma lei non si perde una partita della Vis. "Sì, sono rimasto molto affezionato alla Vis. A Pesaro mi sono trovato subito bene.