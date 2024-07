Tajani | Nessun problema per la tenuta della maggioranza da divisioni su Ue

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 23 luglio 2024) BRUXELLES – “Posso rassicurare tutti gli italiani che non ci sarà alcunper quanto riguarda la” a seguito delle diverse posizioni assunte dal governo e dai partitinel voto per il secondo mandato alla presidenzaCommissione di Ursula von der Leyen, che ha avuto luogo rispettivamente in Consiglio europeo e al Parlamento europeo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, parlando alla stampa al suo arrivo al Consiglio Esteri dell’Ue. “Il governo si è astenuto”, mentre “i partiti hanno votato in maniera diversa”, ha ricordato. “Il governo italiano, quando ha dovuto scegliere, ha scelto per l’astensione proprio per rispetto delle differenze. Credo che da questo punto di vista sia stata corretta la scelta del presidente del Consiglio”.