Strage del Mottarone la giudice alle pm | Modificare i capi di imputazione per escludere reati dolosi

(Di martedì 23 luglio 2024) Era attesa la decisione delper l’udienza preliminare sulladel Mottarore, quando il distacco della cabina della funivia provocò la morte di 14 persone. Per la procura di Verbania a causare l’incidente furono i mancati controlli: la fune era corrosa ben prima dell’incidente e una corretta manutenzione avrebbe potuto rilevarlo. E poi l’uso costante dei forchettoni non lasciò scampo. Ma la gup, Rosa Maria Fornelli, oggi non ha preso alcuna decisione in merito alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di otto persone, tra cui due società, imputate per la tragedia. Laha invitato invece la procura di Verbania adi, in quanto ritiene vadano escluse l’aggravante dell’antinfortunistica e la sussistenza dei, accogliendo le tesi difensive.