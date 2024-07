Reazione a Catena Salsa e Merenda eliminate ma le new entry vincono pochissimo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo 10 giornate da campionesse, per leè giunto il fatidico momento di lasciare. ‘Fatale' è stata la mancata risposta a una definizione con protagonista Pino Insegno. Il tutto è avvenuto nella puntata del 23 luglio 2024. Carola, Marianna e Mariasole non sono riuscite a evitare lo spareggio a L'Intesa Vincente, cedendo il passo a un nuovo trio chiamato ‘Doppia Coppia'. Come se non bastasse, queste newsono riuscite persino a trovare L'Ultima Parola, accontentandosi però di un montepremi piuttosto basso.puntata 23 luglio: I Doppia Coppia sfidano leMatteo, Giulia e Cecilia hanno fatto il loro ingresso ufficiale presentandosi con il soprannome ‘Doppia Coppia'. Se le due donne sono amiche da oltre 30 anni, Matteo è sposato con Giulia.