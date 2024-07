Rai si dimette la presidente Marinella Soldi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2024)ha comunicato ques'oggi la volontà dirsi dal suo incarico didella Rai, a partire dal prossimo 10 agosto.ha reso note le dimissioni in una lettera indirizzata al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Le dimissioni verranno formalizzate nel Consiglio di amministrazione della Rai che si terrà la prossima settimana. La decisione è legata a "ragioni personali e professionali". Proprio quest'oggi la Rai aveva annunciato la nomina dinel Cda di Bbc commercial, una controllata dell'azienda del servizio pubblico britannico, a partire dal prossimo 1° settembre. E' già parte del Consiglio di amministrazione della Bbc con funzioni non esecutive, dal 2023. Alla presentazione degli ultimi palinsesti Rai a Napoli,aveva inviato una lettera di saluto in cui in sostanza anticipava la sua uscita.