Precipitato dal balcone Tv sotto choc l’attore morto dopo un volo di oltre cinque metri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Lutto nel mondo della televisione per la prematura scomparsa del39enne. Una morte che ha scioccato tutti e una dinamica ancora da chiarire.sabato all’età di 39 anniaver perso l’equilibrio ed essere caduto daldel palazzo in cui viveva, come confermato dalla Polizia Civile. La morte delè stata confermata sabato dalla sua famiglia e subitocommentata da famosi amici artisti. Pocola conferma della famiglia, la polizia ha informato la CNN che l’artista èaver perso l’equilibrio ed essere caduto da un’altezza di circadall’edificio di due piani in cui viveva a Cuiabá, nello stato del Mato Grosso, dove viveva. È stato trovato a terra, senza ferite esterne, dalla moglie. Leggi anche: “È finita così”.