Petteruti Cgil | più organici e finanziamenti per la sanità pubblica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 –: “piùper la” “Altrimenti il diritto costituzionale alla salute sarà affidato ai privati” “Una cosa è certa – afferma Gabriella, dirigente provinciale della Fp. Nonostante l’impegno e il sacrificio degli operatori, il sistema sanitario nazionale non funziona. E la scelta conseguente sembra ormai essere quella di affidare la salute delle persone al sistema privato. Non lo si dice chiaramente ma si spiana la strada a questo esito. Se si vuole che fasce sempre più larghe di popolazione siano orientate verso il privato, basta non far funzionare il pubblico”. Anche laaretina è allo stremo.