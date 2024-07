Nuovo look al sottopasso Lavori da 100mila euro per rifare le piastrelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Un investimento comunale diè stato programmato per l’intervento nelciclopedonale di Corso Cavour che sarà interessato dadi rifacimento e manutenzione che riguarderanno principalmente le pareti. "Con questo progetto – commenta l’assessore aipubblici Christian Castorri – vogliamo assicurare agli utenti della strada una piena fruibilità di questo tratto stradale strategico per chi arriva in centro dalla Stazione e di collegamento con le Vigne. Iriguarderanno le pareti rivestite conceramiche di klinker che nel corso degli anni, anche a causa degli agenti atmosferici e delle infiltrazioni di umidità, si sono deteriorate e staccate dal muro. Inon prevedono la chiusura totale dellargamente utilizzato anche per la vicinanza con plessi scolastici".