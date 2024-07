Minacce ai genitori e alla sorella Giovane finisce a processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024), lesioni, maltrattamenti nei confronti della, della mamma e del papà. E’ con queste pesanti accuse che un 29enne di Fiorano è finito a. Ieri si è svolta in tribunale l’udienza preliminare nei confronti del: i familiari dell’imputato nel frattempo hanno rimesso le querele e per l’imputato il giudice ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per quanto riguarda il reato di lesioni nei confronti del padre e quello diverso il genitore, un 60enne del posto. Il 29enne è stato però rinviato a giudizio per le lesioni nei confronti delle due donne e per la violazione del divieto di avvicinamento ai familiari.