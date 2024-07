MaXXXine recensione | Mia Goth è la regina di Hollywood Babilonia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 luglio 2024), capitolo conclusivo della trilogia di Ti West, è meno riuscito rispetto al precedente Pearl, ma è a tutti gli effetti la consacrazione di Mia: non solo una scream queen, ma nuova icona dellapiù inquietante. In sala dal 21 agosto. "In questa professione, finché non sei conosciuto come un mostro, non sei una star": si apre con questa frase di Bette Davis, tra le leggende di, il terzo capitolo della trilogia X di Ti West con protagonista Mia. Iniziata con X: A Sexy Horror Story (2022) e proseguita con Pearl (2022), torniamo nel mondo di Maxine Minx, attrice porno che aspira a diventare un'interprete cinematografica. Sono trascorsi sei anni da quando è scappata dalla fattoria in Texas passata dalle luci rosse al rosso del sangue: è il 1985 e siamo a Los Angeles. Con ladi