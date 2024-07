L’opposizione preme ancora | A chi suggeriva Santini?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) "A chi,, ha suggerito "Opera Maestra"? Cosa vuol dire che i soldi sono stati ‘quasi’ tutti spesi? Come fa a dire che Stefano Esposto era la persona giusta?" Sono gli interrogativi delnei confronti delle dichiarazioni Massimiliano, dopo l’intervista rilasciata al "Carlino" domenica scorsa.è ex consigliere comunale, ex candidato nella lista di Enzo Belloni "Città in Comune" ed ex titolare di un incarico, durante il mandato di Matteo Ricci, in materia di eventi e di comunicazione del sindaco. Per questa sua funzione ufficiale che ha ricoperto lo abbiamo intervistato chiedendogli se fosse stato lui a indicare alla giunta il nome e l’associazione di Stefano Esposto. "In alcune occasioni io, ma in altre no. Il casco per esempio (la realizzazione del cascone di Valentino, la determina n.