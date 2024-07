Lo strano silenzio di Obama su Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 luglio 2024) È vero: il Partito democratico statunitense sta dando sfoggio di unità attorno adopo il ritiro di Joe Biden. Sono numerosi e importanti gli endorsement che la vicepresidente ha ricevuto per diventare la nuova candidata presidenziale dell’Asinello. Eppure sul suo futuro politico aleggia, vagamente inquietante, ildi Barack. Finora, l’ex presidente dem non ha dato il proprio appoggio alla. C’è chi dice che voglia restare super partes. Interpretazione difficile da credere tuttavia, visto chenon ha mai rinunciato ad avere un peso politico significativo all’interno dell’Asinello da quando ha lasciato la Casa Bianca. Non solo. Lo stessoha svolto un ruolo fondamentale nello spingere Biden a farsi da parte.