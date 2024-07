L’ateo e il Papa | raccontare la fede con gli occhi di chi non crede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Lo scrittore spagnolo Javier Cercas dedicherà il suo prossimo libro aFrancesco. Intitolato “El loco de Dios en Mongolia” (Il pazzo di Dio in Mongolia), il romanzo sarà pubblicato da Penguin Random House Grupo Editorial in Spagna e America Latina nell’aprile 2025. In Italia, le opere di Cercas sono edite da Guanda.Leggi anche: Il genio di Georges Simenon torna in libreria con una edizione di “La porta” Il romanzo è ispirato al viaggio diFrancesco in Mongolia avvenuto l’anno scorso, al quale Cercas ha partecipato come uno dei 66 giornalisti accreditati. Il viaggio, che si è svolto dal 31 agosto al 4 settembre 2023, è stato un’opportunità unica per lo scrittore di osservare da vicino il pontefice mentre lavorava sul suo libro.