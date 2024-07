La Mattel lancia la prima Barbie cieca con bastone bianco e rosso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Lala suabambolanel tentativo di rendere la sua gamma ancora più inclusiva. Il produttore di giocattoli statunitense ha affermato che la bambola, ora disponibile online e in negozio, è stata creata nel tentativo di rendere i bambini ciechi e ipovedenti maggiormente rappresentati nella società. L’azienda statunitense ha affermato che la bambola, disponibile online e in negozio, è stata creata nel tentativo di rendere i bambini ciechi e ipovedenti maggiormente rappresentati nella società. Krista Berger, vicepresidente senior e responsabile globale delle bambole, ha affermato in una nota: “Riconosciamo cheè molto più di una semplice bambola; rappresenta l’espressione di sé e può creare un senso di appartenenza”.