La difficile rinascita di Scampia e delle sue Vele

(Di martedì 23 luglio 2024) Due morti, 13 feriti e 800 sfollati: è questo il tragico bilancio del crollo nel quartierea Napoli, dove un ballatoio della Vela Celeste è ceduto. La Vela Celeste è l'unica Vela diche si era deciso di non demolire perché inserita in un progetto di riqualificazione, ma invece di rappresentare un simbolo diper il quartiere, da ieri si è trasformata in un luogo di lutto e disperazione. Ad aprile 2024 infatti sono iniziati i lavori di ristrutturazione. Tuttavia, nonostante i buoni propositi del progetto Restart, questo tragico evento ha messo in luce quanto fragili e pericolosi siano gli edifici esistenti evidenziando le gravi carenze e le contraddizioni nel piano di riqualificazione. Nonostante gli investimenti e le promesse di cambiamento, infatti il crollo di ieri mostra come la realtà sul campo sia ben diversa dalle intenzioni dichiarate.