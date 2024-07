Kamala Harris | un profilo della vicepresidente degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024)ha raggiunto traguardi storici nella politica americana, segnando un nuovo capitolo nella storia del paese. Una carriera lunga e variegata, caratterizzata da un impegno costante per la giustizia sociale e i diritti civili, fino all’ascesa al ruolo di. Nata il 20 ottobre 1964 a Oakland, California, da madre indiana e padre giamaicano,ha sviluppato fin da giovane una forte passione per la giustizia sociale. Ha conseguito una laurea in Scienze Politiche e Economia alla Howard University e un Juris Doctor presso la University of California, Hastings College of the Law. La sua carriera legale è iniziata nel Dipartimento di GiustiziaCalifornia, dove ha lavorato come vice procuratore distrettuale, occupandosi di casi di violenza sessuale, traffico di droga e crimini violenti.