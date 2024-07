Jannik Sinner alle Olimpiadi | l’azzurro ha la febbre in Francia forse giovedì

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)ritarderà di qualche giorno il suo arrivo inper ledi Parigi 2024. Il tennista azzurro, numero uno del ranking ATP, ha lae per questo non partirà oggi per recarsi nella capitale francese ma dovrebbe invece arrivare direttamente nella giornata di. Questo costringerà l’atleta di Sesto Pusteria a rivedere i suoi piani di preparazione per il torneo olimpico.dovrebbe arrivare così indirettamente il 25 luglio, giorno in cui sono previsti anche i sorteggi per il tabellone del torneo che prenderà il via invece nella giornata di sabato 27 luglio. Ieri sono state definite le teste di serie per il tennisdi Parigi. L’italiano è l’uomo da battere, non solo per la sua posizione nel ranking ATP ma anche perché sarà numero uno nel tabellone dei Giochi. Al n.