Incendio a Fuorigrotta Napoli intervento dell’Arpa Campania

(Di martedì 23 luglio 2024) L’ARPAC è intervenuta in seguito all’che è scoppiato nel quartieredinella tarda mattinata di ieri, 22 luglio 2024 – L’Arpaè intervenuta in seguito all’che è scoppiato nel quartieredinella tarda mattinata di oggi in via vicinale Volo Sant’Angelo e che ha coinvolto una parte di vegetazione e una discarica abusiva nei pressi di una delle sedi dell’Università Federico II a Monte Sant’Angelo che non risulta invece interessata dall’evento. I tecnici del Dipartimento provinciale dic sono giunti sul posto nel primo pomeriggio su richiesta della Prefettura e hanno constatato la presenza tra i residui combusti di materiali legnosi, metallici, plastici, pneumatici e veicoli. L’è stato originato presumibilmente da un fulmine ed è stato domato in breve tempo.