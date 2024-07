Ha compiuto 22 anni | la foto social con i fratelli

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 23 luglio 2024) Un nuovo capitolo alle 22 L’ex principe Felice di Danimarca, ora noto come conte di Monpezat, ha recentemente festeggiato il suo 22esimo compleanno. Nonostante abbia perso il titolo reale in seguito all’abdicazione di sua nonna, l’emerita regina Margrethe, la famiglia reale danese ha onorato l’occasione con un nuovo post suimedia. Un commovente ritratto di famiglia La casa reale danese ha condiviso unatoccante su Instagram per celebrare il giorno speciale di Felix. Nell’immagine, Felix, figlio del principe Gioacchino e della sua prima moglie, la contessa Alessandra di Frederiksborg, è visto con i suoi tre: Nikolai, Henrik e Atena. Tutti e quattro i, che hanno perso anche loro i titoli principeschi, vengono mostrati abbracciati e sorridenti allo Chateau de Cayx, il ritiro estivo della famiglia in Francia.