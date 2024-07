Golf i favoriti delle Olimpiadi di Parigi 2024 Scheffler da numero 1 Schauffele sull’onda dell’Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Sembra davvero un gioco di prestigio diabolico che difficilmente poteva essere meglio disegnato, quello che si vedrà al LeNational per ledi. Coinvolge i primi due giocatori del mondo allo stato attualecose. Uno, Scottie, nell’anno in corso è semplicemente stato il dominatore assoluto, mentre l’altro, Xandersi è portato a casa due Major. L’ultimo proprio domenica scorsa. Ma andiamo con ordine. Scottie, 28 anni, del New Jersey, è il1 mondiale per conclamato distacco. Il suoè stato semplicemente irreale, con ben sei vittorie in tre mesi, tra marzo e giugno. Tra di esse il bis al Players Championship, il “quinto Major” per antonomasia, compiendo un’impresa mai riuscita a nessuno: vincere due volte consecutive.