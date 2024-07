Geotermia e sviluppo Balocchi in Commissione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) SANTA FIORA L’Amiata è uno dei territori geotermici della Toscana, una montagna dove questa risorsa che si trova nel sottosuolo è, o almeno dovrebbe essere, importante anche per loeconomico e sociale dell’intero territorio. Un ruolo importante in questa fase dove la Regione dovrà valutare il piano di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche proposto da Enel lo giocherà Santa Fiora in quanto il suo sindaco, Federicoè stato designato componente del gruppo di lavoro interistituzionale che valuta questo complesso piano. In sostanza la Regione dovrà valutare se il piano proposto da Enel risponde alle finalità della legge la sua fattibilità tecnico-economica e se Enel avrà tenuto conto delle esigenze del territorio.