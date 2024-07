Fontana | Raspadori? Lo vedo bene come sottopunta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Gaetano, ex centrocampista del Napoli, attuale allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante ‘Forza Napoli Sempre’ in onda su Radio Marte. Ha parlato della conferenza di Giuffredi, della situazione legata ad Osimhen e di. Di seguito le sue parole alla radio. “Conferenza Giuffredi? La questione relativa a Di Lorenzo era legata ad un momento difficile del calciatore” “Conferenza Giuffredi? La questione relativa a Di Lorenzo era legata ad un momento difficile del calciatore e della squadra,capita in ogni ambiente lavorativo. Ora si avvicina il giorno del rientro ed è giusto che il procuratore o lo stesso calciatore facciano chiarezza. Sono certo che il capitano metterà al servizio del Napoli la consueta ambizione, serietà e professionalità.