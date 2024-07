Facciamo di meglio la rabbia di Kylie Kelce per l’aborto e le domande sulla gravidanza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 23 luglio 2024) Quelle che sembrano frasi innocuepossono in realtà far soffrire moltissimo le persone che le ricevono; chiedere a una donna se è incinta, o perché non fa un altro figlio, può scatenare una serie di ripercussioni psicologiche davvero molto serie, come spiegato anche da, moglie dell’ex campione di football americano Jason, in un recente video pubblicato su TikTok, ha mostrato una serie di articoli che ipotizzano una sua nuova, lanciando un severo monito ai fan e ai follower: “di”. @***Trigger warning: pregnancy loss. I have been congratulated in person multiple times. I have been questioned by strangers.