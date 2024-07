Ecco come la friggitrice ad aria mi ha cambiato la vita

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 luglio 2024) Il cibo per una famiglia del Sud (in particolare tra Puglia e Basilicata) è il rimedio a tutto i mali: «Hai mal di testa? Mangia e starai meglio»; «Sei stanca? Forse perché non hai mangiato»; «Perché sbadigli? Avrai fame, mangia!». Non c’è altra via d’uscita se non passare per il cibo. E le cose si complicano quando, da fuorisede, si torna a casa: è tutto uno sciorinare ricette, piatti, cotture di enormi timballi al forno, grandi pentole strabordanti di carne e verdure, chili di polpo alla brace, e grandi tutorial sui metodi di cottura: «Io lo faccio così, tulo fai»? La risposta è laconica e piena di vergogna: «Non lo faccio, non ho tempo». È iniziata qui la strada che mi ha aperto il fantastico mondo dellaad, grazie a mia cugina, grande lavoratrice e cuciniera. «Qui il tempo te lo scordi», disse con tono convincente.