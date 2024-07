È falso che Kamala Harris non può candidarsi per diventare presidente degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 23 luglio 2024) Il 22 luglio 2024 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si affermanon potrebbeper la carica da. Secondo l’autore del post, infatti, la costituzione americana «dice che ildeve essere nato negli USA da almeno 1 genitore cittadino statunitense» e questo «non è il caso di» perché quando lei è nata nel 1964 sua madre indiana e suo padre giamaicano «non erano i cittadini statunitensi». Si tratta di una notizia falsa. Il, Joe Biden, si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca lo scorso 21 luglio, sostenendo la candidatura della sua vicealle prossime elezioni presidenziali di novembre. Non è vero, tuttavia, chenon potrebbela prossima, in base a quanto stabilito dalla Costituzione americana.