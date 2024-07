Donna e mito | ritratto di Evita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) È dedicato alle donne e alla loro forza lo spettacolo ’, lae il’ (foto) che andrà in scena stasera alle 21 ai Giardini Ducali (con ingresso gratuito), a cura del Salotto Culturale Modena, in collaborazione con l’associazione Donne e Giustizia. Isabella Dapingente, autrice e interprete, sarà affiancata dal canto di Sabrina Gasparini e dalla fisarmonica di Claudio Ughetti. "In un primo momento, la figura diPeron ci ha affascinanto per la portata iconica: unaeccezionale, per rilevanza politica, in un’epoca in cui nessunal’aveva – spiega Isabella Dapinguente –. Poiha cominciato a parlarmi sul piano personale: la sua biografia, le sue trasformazioni, il destino che in soli sette anni l’ha portata dal nulla al. Una‘divisiva’, controversa".