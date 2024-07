Disastro di Pioltello chiesti oltre 8 anni per l’ex Ad di Rfi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) Ottoe quattro mesi di reclusione. È la richiesta dei pm di Milano Maura Ripamonti e Leonardo Lesti nei confronti delad di Rete ferroviaria italiana Maurizio Gentile nel processo per ilferroviario didel 25 gennaio 2018, quando morirono la 39enne cremasca Alessandra Giuseppina Pirri, la 61enne radiologa Ida Maddalena Milanesi e la 51enne Pierangela Tadini di Caravaggio.200 i feriti. Disporre un rallentamento su quel tratto “era l’unica cosa che, esclusa la sostituzione del giunto, avrebbe potuto prevenire con certezza l’incidente”, ha detto il pm Ripamonti nella sua lunga requisitoria iniziata all’udienza scorsa. “Se un treno deraglia non a 140 chilometri all’ora, ma a 50, allora quasi sicuramente non muore nessuno”.