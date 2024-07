Deadpool & Wolverine reazioni esplosive dopo la premiere | pura dinamite cambia il corso dell' MCU

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 luglio 2024) Ladiha lasciato la critica di stucco, lodi a profusione per il cinecomic con Hugh Jackman e Ryan Reynolds in uscita domani, 24 luglio, nelle sale italiane.entusiastiche perladi New York tenutasi poche ore fa che tiene banco sui media per la concentrazione di star e per la sexy tuta rossaa moglie di Ryan Reynolds, Blake Lively, che suggerisce una sua possibile partecipazione nel ruolo di Lady. Ma l'entusiasmo per il film, in uscita nei cinema italiani domani 24 luglio, è alle stelle e Marvel ha bisogno di un successoi flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels. Successo che potrebbe travolgere il botteghino grazie alla chimica indiscutibile tra Ryan Reynolds e Hugh