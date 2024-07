Crollo Scampia | due bimbe in gravissime condizioni Evacuate 800 persone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono indue dei sette bimbi ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli dopo ildella scorsa notte a. Due delle sette piccole pazienti, rispettivamente di 7 e 4 anni, sono inper lesioni multiple del cranio e, attualmente, sono ricoverate in rianimazione con prognosi riservata. Intanto i residenti evacuati dalla Vela Celeste “sono circa 800, di cui almeno 300 minori. Nel caso in cui non ci sarà un rientro da parte di tutti, la Protezione Civile Regionale e il Comune di Napoli hanno già individuato delle strutture alloggiative alternative”. Lo ha detto il prefetto di Napoli Michele di Bari a. “Stiamo già organizzando – ha spiegato di Bari – tutto ciò che è necessario per l’eventuale alloggio di queste