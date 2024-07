Cra Gorrieri le rassicurazioni Maletti | Struttura a norma la qualità dei pasti è buona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) "Tutte le valutazioni di adeguatezzale e gestionale della Crasono state ampiamente svolte dagli organismi tecnici preposti, come previsto dalle norme. In caso contrario lanon avrebbe ottenuto l’autorizzazione al funzionamento rilasciata da una commissione integrata Comune-Ausl previa verifica dei requisiti, secondo stringenti standard previsti dal sistema di accreditamento. Il trasloco, poi, concordato con ampio anticipo, è stato previsto entro inizio estate per evitare disagi a causa della vetustà dell’impianto di raffrescamento del Ramazzini".