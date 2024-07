Comunità energetica L’impianto è pronto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Attivata larinnovabili (Cer), unica nella piana Pistoia-Prato. Si è costituita l’associazione Cer Agliana-Salceto composta da imprenditori e cittadini ed è stato realizzato un impianto fotovoltaico in via Salcetana, dove ci sono anche gli uffici. La Cer Agliana-Salceto è disponibile per l’interadei cittadini di Agliana e di molti territori dei comuni vicini che sono allacciati sulla medesima cabina elettrica primaria che serve di solito, più comuni. In questo caso si tratta della cabina primaria di via Trento ad Agliana. Chi desidera aderire o avere informazioni può contattare la referente Miriam Marini (in foto) (al 320.1987277) oppure tramite e-mail a [email protected] . "Una novità utile – spiega Miriam Marini – che permette sempre e comunque, risparmi sui costi energetici, di ridurre le fonti energetiche fossili e tutelare l’ambiente.