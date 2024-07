Cody Rhodes sconcertato dalla poca ambizione di alcuni lottatori AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024)non ha mai avuto l’opportunità di vincere il titolo mondiale AEW nei quattro anni in cui vi ha lottato, ma non gradisce la mentalità che gravita intorno alla massima cintura della federazione di Jacksonville. Parlando con Chris Van Vliet su “Insight”,ha espresso che diverse star della AEW si sarebbero avvicinate a lui e avrebbero affermato di non importagliene minimamente di essere coronati campioni, pensiero che L’American Nightmare ritiene offensivo. A CERTI LIVELLI L’É NECESSARIA “Sarò meschino nel dire certe cose e non c’è problema se la gente lo ritiene tale. Quando ero alla AEW, molti talenti mi dicevano: ‘Non sono interessato a diventare Campione del Mondo.’ Io replicavo con qualcosa di educato e andavo avanti, ma nella mia mente volevo dargli dei buoni a nulla e invitarli ad andarsene altrove.