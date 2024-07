Caserta dal 24 luglio aperte le domande per richiedere i buoni libro per la scuola

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 luglio 2024). Dalle ore 12 di mercoledì 24sarà possibile presentare le istanze relative al contributo “” per l’anno scolastico 2024/2025, a titolo di parziale copertura delle spese da sostenere per l’acquisto dei libri di testo per le Scuole Secondarie di I e II Grado presenti sul territorio comunale. I destinatari sono gli alunni delle Scuole Secondarie di I Grado (Scuole Medie) e di II Grado (Istituti Superiori) con sede nella città di, appartenenti a famiglie con un ISEE, in corso di validità, il cui valore rientra in una delle seguenti fasce: Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00; Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00. Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE di Fascia 1.