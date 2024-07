Calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024 | le date gli stadi e i convocati delle squadre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Culla dei talenti di domani e palcoscenico di veterani. Affascinante e imprevedibile, al punto che negli ultimi trent’anni tra i vincitori si segnalano Nigeria, Camerun e Messico. Il torneo olimpico dinon avrà Leo Messi e Kylian Mbappè come sognavano i Ct di Argentina e Francia, Javier Mascherano e Thierry Henry, ma mantiene comunque il suo fascino. La curiosità è grande, soprattutto per vedere all’opera i più giovani. Lesono sostanzialmente le stesse, cambiano solo il via e la finale. Il torneo maschile inizierà il 24 luglio e si chiuderà il 9 agosto, mentre quello femminile avrà lo start il 25 luglio con l’ultimo atto in programma per il 10 agosto.